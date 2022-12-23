Друг-кіт Патрона показав його у патріотичному метелику і закликав долучитися до благодійної місії

На сторінці пса Патрона в Instagram з'явилася його нова світлина. На ній чотирилапа зірка зазнімкований з патріотичним синьо-жовтим метеликом на шиї.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Фото супроводжує допис, який написав друг Патрона – кіт Том, поки той на роботі. Він пропонує підписникам собаки-піротехніка приєднатися до благодійної місії "Таємний Санта" і зробити подарунки дітям з дитячих будинків.

"Привіт! На зв’язку Том. Хоч мені і лінь було писати цей пост, але маю замінити друга, поки той на службі.

Ви ж знаєте про традицію Таємного Санти? Коли всі щасливі та дарують один одному подарунки, тихо і по секрету.

От би було б кльово, якби люди з усього світу стали таємними сантами для українських дітей! Я тут подумав і до мене прийшла ця геніальна ідея: а що, якщо мої люди дадуть можливість замовити все, що завгодно на сайті Патрона? Але не для себе, а для діток з дитячих будинків. Розказав я ідею своїм людям, вона їм сподобалась, та й зробили.

Тож, якщо ви хочете зробити добру справу — переходьте на patronshop.com.ua (активне посилання буде у сторіз та у шапці), обирайте все, що хотіли б подарувати діткам, а при оформленні товарів тисніть "Хочу стати Таємним Сантою". І всі товари, які ви замовите, люди Патрона передадуть в дитячі будинки.

Як вам така ідея, друзі? P. S. Фото Патрона для привернення уваги, бо я вчора шерсть на голові не помив, води не було", - написав кіт Том.

Нагадаємо, раніше собака-піротехнік познайомив фоловерів зі своєю колегою-вівчаркою, до якої він залицявся.

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