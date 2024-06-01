Друга частина мемуарів: стало відомо, що стримує принца Гаррі від написання нової книжки

Принц Гаррі хоче помиритися зі своєю сім'єю, але ідея написання нової книжки мемуарів може остаточно поставити хрест на цьому питанні.

Перша книжка "Запасний", що вийшла в січні 2023 року, не тільки наробила багато галасу і остаточно посварила Гаррі з сім'єю, а й принесла йому непоганий дохід.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Кажуть, герцогу Сассекскому порадили написати другу книжку мемуарів через комерційний успіх. Але королівський експерт Роберт Гардман попередив, що це може звести нанівець шанси Гаррі на примирення з королівською родиною.

Він каже, що перша книжка принца зводиться лише до чотирьох або п'яти сторінок про весілля Гаррі та Меган Маркл. "Для мене, як для автора, це говорить про одне і тільки одне: частина друга, можливо, вже в дорозі", — цитує його слова express.co.uk.

Автор книжки "Чарльз III: Новий король, новий двір, внутрішня історія" припустив, що карколомні мемуари Гаррі досі кидають тінь на його стосунки з родиною Віндзорів.

Принцеси Євгенія та Беатріс, принц Гаррі, Меган Маркл та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що принц Гаррі уклав контракт із видавцем на кілька книжок. А його дебютна робота, незважаючи на численну критику, мала успіх.

Втім, експерти все ж таки вважають, що Гаррі не поставить під ще один удар сім'ю зараз, коли його невістка Кейт і батько Чарльз борються з раком.

Принцеса Кейт та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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