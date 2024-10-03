Друга дитина принцеси Беатріс отримає титул: стало відомо, яким він буде

Діти принцеси Йоркської Беатріс мають право на королівський титул, на відміну від принцеси Євгенії, і все це завдяки їхньому батькові Едоардо Мапеллі-Моцці, який має власний титул, і він дістався йому завдяки батьківській лінії.

Едо – син колишнього олімпійського лижника графа Алессандро Мапеллі-Моцці та Ніккі Вільямс-Елліс – є італійським графом, що означає, що його діти також успадковують титул графа чи графині.

Його батько, граф Алессандро Мапеллі-Моцці, ще 2020 року, перед весіллям пари, пояснив: "Едоардо — єдиний нащадок чоловічої статі, який продовжує лінію сім'ї". "Він граф, його дружина автоматично стане графинею, і будь-хто з їхніх дітей буде графом або благородною донною", — казав тоді батько Едоардо, пише Daily Mail.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, Едо і Беатріс виховують трирічну доньку Сієнну, а у вівторок Букінгемський палац оголосив, що принцеса вагітна другою дитиною, яка з'явиться на світ на початку 2025 року. Дитина стане молодшим братом або сестрою для трирічної доньки пари Сієнни, а також для сина пана Мапеллі-Моцці та пасинка Беатріси, восьмирічного Крістофера (відомого як Вольфі).

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо та сином Крістофером / Фото: Associated Press

Нагадаємо, діти сестри Беатріс – принцеси Євгенії – Август та Ернест – не мають права на британські королівські титули, оскільки вони не є онуками монарха, а король Чарльз є їхнім двоюрідним дідусем.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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