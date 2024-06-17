Друга книжка мемуарів Гаррі: про що ще може розповісти скандальний принц

Принц Гаррі планує випустити другу книжку мемуарів. 2022 року він підписав контракт із видавництвом Penguin Random House на кілька таких книжок.

Повідомляється, що друга книжка принца буде в "примирливіших" тонах, ніж була перша. Про це розповів королівський експерт Том Квінн виданню The Mirror.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Мені сказали, що пара обговорювала, що Гаррі напише ще одну книжку. Він не може написати ще одного "Запасного", але він усвідомлюватиме, що написання більш примирливої книжки може навіть допомогти зробити стосунки з його братом теплішими".

Після виходу "Запасного" Гаррі говорив, що має достатньо матеріалу обсягом близько 400 сторінок, щоб написати дві книжки. До того ж, герцогу Сассекскому потрібно заробляти гроші, а його перша книжка принесла йому величезний дохід хоча більшою мірою і була розкритикована публікою.

Експерт пояснює, що принц Гаррі малоймовірно вигадає власний комерційний проєкт після публікації "Запасного".

"Окрім написання ще однієї книжки, Гаррі навряд чи придумає власний комерційний проєкт. Достатньо подивитись на нього в різних інтерв'ю, щоб побачити, що у нього, мабуть, просто немає ні прагнення, ні здібностей – це результат дорослішання у світі, де інші люди роблять все за тебе”.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Після виходу першої книжки критики зазначили, що в ній відсутня життєво важлива інформація, зокрема про те, чому Гаррі залишив королівську родину разом з Меган 2020 року та про їхній переїзд до США.

Раніше, нагадаємо, ходили чутки, що його дружина Меган Маркл також думає про написання мемуарів.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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