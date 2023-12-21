Друге Різдво без королеви: палац оголосив про плани короля Чарльза III

Повідомляється, що король Чарльз та його дружина Камілла разом з іншими членами королівської родини будуть присутні на ранковій службі у Сандрінгемській церкві в день Різдва.

Це буде друге Різдво Чарльза III як короля, і монарх багато в чому слідує традиціям своєї покійної матері королеви Єлизавети II, хоч і вносить кілька невеликих змін у святкування цього року.

Королева Єлизавета II з членами своєї сім'ї у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Королівська сім'я святкує Різдво в маєтку Сандрінгем від 1988 року, і цю традицію започаткувала покійна королева Єлизавета. Однак цього року відбудуться деякі зміни, найбільші з яких торкнуться гостей, які проводитимуть час із членами королівської родини у маєтку.

Раніше палацом було підтверджено, що діти та онуки королеви Камілли будуть запрошені до Сандрінгему, щоб провести Різдво з королівською родиною, що відбудеться вперше в історії. Сім'ю Камілли ніколи раніше не запрошували провести Різдво із членами королівської сім'ї.

Королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Ходять чутки, що Сара Фергюсон також буде у списку гостей на Різдво у Сандрінгемі, хоч це ще не підтверджено офіційно.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що їсть на сніданок у Різдво принцеса Уельська Кейт.

Читайте також: