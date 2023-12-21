Друге Різдво без королеви: палац оголосив про плани короля Чарльза III

Букінгемський палац підтвердив різдвяний розклад короля Чарльза та королеви Камілли.
Повідомляється, що король Чарльз та його дружина Камілла разом з іншими членами королівської родини будуть присутні на ранковій службі у Сандрінгемській церкві в день Різдва.
Це буде друге Різдво Чарльза III як короля, і монарх багато в чому слідує традиціям своєї покійної матері королеви Єлизавети II, хоч і вносить кілька невеликих змін у святкування цього року.
Королівська сім'я святкує Різдво в маєтку Сандрінгем від 1988 року, і цю традицію започаткувала покійна королева Єлизавета. Однак цього року відбудуться деякі зміни, найбільші з яких торкнуться гостей, які проводитимуть час із членами королівської родини у маєтку.
Раніше палацом було підтверджено, що діти та онуки королеви Камілли будуть запрошені до Сандрінгему, щоб провести Різдво з королівською родиною, що відбудеться вперше в історії. Сім'ю Камілли ніколи раніше не запрошували провести Різдво із членами королівської сім'ї.
Ходять чутки, що Сара Фергюсон також буде у списку гостей на Різдво у Сандрінгемі, хоч це ще не підтверджено офіційно.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що їсть на сніданок у Різдво принцеса Уельська Кейт.
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