Друге за місяць: королівська особа оголосила про розлучення з чоловіком

У січні 2022 року пресу сколихнула новина про те, що принцеса подала на розлучення із чоловіком Іньякі Урдангаріном, з яким прожила у шлюбі 25 років і народила від нього чотирьох дітей.

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін / Фото: Getty Images

І ось через два роки пара підписала документи про розлучення офіційно.

За даними іспанського видання Hola!, колишнє подружжя оформило розлучення за взаємною згодою в Барселоні. За умовами угоди інфанта Крістіна нестиме витрати на своїх чотирьох дітей (синів Хуана, Пабло, Мігеля та доньку Ірен), поки вони не стануть фінансово незалежними, пише Vanity Fair.

Інфанта Крістіна та її колишній чоловік Іньякі Урдангарін / Фото: Getty Images

За останні два роки життя сестри короля Філіпа VI зазнало великих змін на особистому фронті. Вона продовжує жити в Женеві, місті, де вона оселилася зі своїм тодішнім чоловіком і дітьми більше десяти років тому і де після розлучення вона також знайшла притулок подалі від уваги преси та фотографів. Вона працює у фонді La Caixa майже 20 років. На початку 2021 року інфанта стала президенткою опікунської ради IsGlobal, Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я, некомерційної організації, яка була створена внаслідок співпраці фонду La Caixa з іншими установами.

Інфанта Крістіна та її колишній чоловік Іньякі Урдангарін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ще до того, як подати документи на розлучення, чоловіка Крістіни застукали папараці на пляжі з коханкою.

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