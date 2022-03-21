Другий день королівського туру: Кейт та Вільям відвідали Беліз (фото)

Другий день королівського туру: Кейт та Вільям відвідали Беліз (фото)

Герцогиня Кембриджська і принц Вільям вирушили у 8-денний тур.

Другий день королівського туру Кейт та Вільяма відбувся у невеликому селі на узбережжі, яке вважається культурним центром спільноти гарифуну в Белізі, Гопкінсі.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Кейт та Вільяма поділилися декількома фотографіями у своєму блогу в Instagram і написали: "Це Хуліо, майстер із виготовлення шоколаду зі своєю сім'єю, і він щойно влаштував нам екскурсію з їхньої плантації какао тут, на півдні Белізу.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Це був неймовірний досвід – побачити з перших рук, як виробляється цей всесвітньо відомий шоколад – з використанням усіх органічних продуктів, вирощених на землі або поблизу. Ми розуміємо, чому це люблять у всьому світі!" — підписала знімки пари.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Також пара зазначила, що для них було привілеєм провести час із спільнотою гарифуну та познайомитися з деякими з їхніх традицій тут, у Гопкінсі. І подякували всім за організацію теплого прийому.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Нагадаємо, тур королівської пари розпочався зі скандалу. Герцог і герцогиня Кембриджські планували відвідати какао-ферму в Мая в Белізі, але цьому завадили протести місцевих жителів, вони вважали цей візит "колоніальним ляпасом".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Найімовірніше, вони були обурені тим, що гелікоптер Вільяма та Кейт планував приземлитися на їхньому футбольному полі без дозволу.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

У цій поїздці герцогиня Кембриджська, схоже, знову продемонструвала свою підтримку Україні.

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