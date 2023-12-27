Другий рік поспіль: король Чарльз проігнорував Гаррі та Меган у своєму різдвяному посланні

І це не дивно, адже пара зробила багато помилок і майже весь рік "обливала брудом" королівську родину.

Монарх зневажливо поставився до принца Гаррі та Меган Маркл у своїй різдвяній промові, яку вимовив, звернувшись до нації на Різдво.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

У промові король Чарльз підкреслив гарну роботу принца та принцеси Уельських 2023 року, згадав про свою коронацію, яка відбулася у травні 2023 року, а також відзначив працьовитість королівської принцеси Анни, яка, як ми вже знаємо, працювала цього року найбільше. Не оминув король і герцога і герцогиню Единбурзьких.

А ось відсутність будь-яких фотографій чи згадок про Гаррі та Меган зовсім не дивна, пара цього року знову зробила багато помилок. Починаючи від публікації мемуарів принца Гаррі і до відвертої книжки Оміда Скобі, неофіційного біографа пари, який також випустив свою книжку про королівську родину, а Сасекські й словом не обмовилися на захист короля.

Минулого року, нагадаємо, Чарльз також проігнорував молодшого сина і не згадав про його родину у своїй святковій промові.

Нагадаємо, на Різдво королівська родина цього року зібралася традиційно у Сандрінгемі, де тепер проведуть деякий час на канікулах.

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