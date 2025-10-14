Друг покійної принцеси зробив гучну заяву: принц Гаррі не одружився б з Меган Маркл, якби Діана була жива

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

У нещодавньому подкасті Пол Баррелл, близький друг принцеси Діани і колишній королівський дворецький, подумав про стосунки принца Гаррі з Меган Маркл.

Пропрацювавши з принцесою Діаною десять років до її трагічної загибелі 1997 року, містер Баррелл зблизився з нею і вважався одним із найдовіреніших друзів. Вважається, що колишній дворецький королівської родини чудово розумів її життя та думки, а також проводив багато часу з її синами, принцами Вільямом та Гаррі.

Принцеса Діана з синами принцами Гаррі та Вільямом / © Getty Images

На думку Баррела, принц Гаррі, ймовірно, не одружився б з Меган Маркл 2018 року, якби Діана була ще жива.

Виступаючи в подкасті The Daily T, містер Баррелл сказав: «Якби Діана була жива, я сумніваюся, що Гаррі одружився б на Меган». Колишній дворецький сказав, що це сталося тому, що Гаррі був «загублений» і вбитий горем після смерті Діани і від того часу шукав любові.

Пол Баррелл у подкасті The Daily T

«Протягом наступних років свого життя він був загублений, він не знав, де знаходиться любов. Коли він почув, як 36-річна зріла американка прошепотіла йому на вухо щось на кшталт: „Ми з тобою могли б бути чудовою командою“ або „Ми могли б змінити світ“. Він не почув голос Меган, він почув голос своєї матері. Тому що Гаррі завжди шукав кохання і знайшов його з Меган».

До речі, принц Гаррі і раніше порівнював Меган зі своєю матір’ю Діаною, говорячи, що бачить між ними подібність.

Принц Гаррі і Меган Маркл в день оголошення про їх заручини, 2017 рік / © Getty Images

У документальному серіалі Netflix 2022 «Гаррі і Меган» принц сказав: «Меган багато в чому схожа на мою маму і в тому, як вона поводиться. У неї таке ж співчуття, така сама емпатія, така сама впевненість. Від неї віє цією теплотою».

Принц Гаррі та Меган Маркл у день свого весілля, травень 2018 року / © Associated Press

Гаррі та Меган одружилися у травні 2018 року, а через два роки 2020-го склали з себе повноваження членів королівської родини та переїхали з однорічним на той момент сином Арчі до США.