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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Друг сім'ї Уельських розповів, як вони насправді ставляться до переїзду Меган та Гаррі до Британії

Принц і принцеса Уельські невдовзі повернуться до виконання королівських обов'язків після літньої перерви.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям та принцеса Кетрін не дозволяють поверненню принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії їх збентежити. Лише тиждень тому герцог і герцогиня Сассекські, які відмовилися від королівських обов'язків 2020 року та згодом критикували королівську родину, переїхали назад до Британії через шість років після того, як залишили її заради життя в Каліфорнії.

Повідомляється, що пара разом зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, знайшла відокремлене місце для проживання за межами Лондона. Діти Сассекських були зараховані до британської школи.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Хоча поверненню сім'ї до Великої Британії було приділено багато уваги, здається, що Вільям та Кетрін, які більше не спілкуються з Гаррі та Меган, ніяк не реагують на цю подію. Принц і принцеса Уельські продовжують жити своїм звичайним життям і не дозволяють поверненню відчуженого брата Вільяма турбувати їх.

Друг Вільяма та Кетрін розповів виданню Daily Mail: «Не має значення, чи знаходяться Гаррі та Меган в Оксфордширі, Каліфорнії чи Тімбукту. Вільям та Кетрін продовжать своє життя, присвячене державній службі. Вони мають намір надавати приклад».

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Вільям та Кетрін уже деякий час не спілкуються з Гаррі та Меган, між ними існує давній конфлікт. Хоча принц Гаррі протягом багатьох років заявляв про бажання помиритися зі своїм братом Вільямом, той, схоже, не поділяє його поглядів і не виявляє жодних ознак бажання знову побачитися зі своїм молодшим братом.

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