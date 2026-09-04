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Друг сім'ї Уельських розповів, як вони насправді ставляться до переїзду Меган та Гаррі до Британії
Принц і принцеса Уельські невдовзі повернуться до виконання королівських обов'язків після літньої перерви.
Принц Вільям та принцеса Кетрін не дозволяють поверненню принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії їх збентежити. Лише тиждень тому герцог і герцогиня Сассекські, які відмовилися від королівських обов'язків 2020 року та згодом критикували королівську родину, переїхали назад до Британії через шість років після того, як залишили її заради життя в Каліфорнії.
Повідомляється, що пара разом зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, знайшла відокремлене місце для проживання за межами Лондона. Діти Сассекських були зараховані до британської школи.
Хоча поверненню сім'ї до Великої Британії було приділено багато уваги, здається, що Вільям та Кетрін, які більше не спілкуються з Гаррі та Меган, ніяк не реагують на цю подію. Принц і принцеса Уельські продовжують жити своїм звичайним життям і не дозволяють поверненню відчуженого брата Вільяма турбувати їх.
Друг Вільяма та Кетрін розповів виданню Daily Mail: «Не має значення, чи знаходяться Гаррі та Меган в Оксфордширі, Каліфорнії чи Тімбукту. Вільям та Кетрін продовжать своє життя, присвячене державній службі. Вони мають намір надавати приклад».
Вільям та Кетрін уже деякий час не спілкуються з Гаррі та Меган, між ними існує давній конфлікт. Хоча принц Гаррі протягом багатьох років заявляв про бажання помиритися зі своїм братом Вільямом, той, схоже, не поділяє його поглядів і не виявляє жодних ознак бажання знову побачитися зі своїм молодшим братом.