Друг сім'ї Уельських розповів, як вони насправді ставляться до переїзду Меган та Гаррі до Британії

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Принц Вільям та принцеса Кетрін не дозволяють поверненню принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії їх збентежити. Лише тиждень тому герцог і герцогиня Сассекські, які відмовилися від королівських обов'язків 2020 року та згодом критикували королівську родину, переїхали назад до Британії через шість років після того, як залишили її заради життя в Каліфорнії.

Повідомляється, що пара разом зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, знайшла відокремлене місце для проживання за межами Лондона. Діти Сассекських були зараховані до британської школи.

Реклама

Меган Маркл та принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Хоча поверненню сім'ї до Великої Британії було приділено багато уваги, здається, що Вільям та Кетрін, які більше не спілкуються з Гаррі та Меган, ніяк не реагують на цю подію. Принц і принцеса Уельські продовжують жити своїм звичайним життям і не дозволяють поверненню відчуженого брата Вільяма турбувати їх.

Реклама

Друг Вільяма та Кетрін розповів виданню Daily Mail: «Не має значення, чи знаходяться Гаррі та Меган в Оксфордширі, Каліфорнії чи Тімбукту. Вільям та Кетрін продовжать своє життя, присвячене державній службі. Вони мають намір надавати приклад».

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Вільям та Кетрін уже деякий час не спілкуються з Гаррі та Меган, між ними існує давній конфлікт. Хоча принц Гаррі протягом багатьох років заявляв про бажання помиритися зі своїм братом Вільямом, той, схоже, не поділяє його поглядів і не виявляє жодних ознак бажання знову побачитися зі своїм молодшим братом.

Новини партнерів