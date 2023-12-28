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Дружили та разом відпочивали: Сара Йоркська та принцеса Діана на гірськолижному курорті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Дружили та разом відпочивали: Сара Йоркська та принцеса Діана на гірськолижному курорті

Сара Йоркська та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана із сім'єю любила проводити зимовий відпочинок на лижах.

У ті роки принцеса Уельська товаришувала з Сарою, герцогинею Йоркською, дружиною принца Ендрю. Іноді вони відпочивали сім'ями. Сьогодні ми згадуємо деякі з цих фотографій.

Сара Йоркська та принцеса Діана / © Getty Images
Сара Йоркська та принцеса Діана / Фото: Getty Images

На цьому знімку Діана та Сара розмовляють під час лижного відпочинку у Клостерсі, у Швейцарії. Обидві одягнені у лижні костюми, без головних уборів та у сонцезахисних окулярах. Сфотографували їх якраз, коли дами про щось мило балакали на гірськолижному схилі.

А на іншому фото принцеса Діана та Сара Йоркська разом із принцом Ендрю на тому ж курорті. Син королеви Єлизавети II у лижному костюмі та кумедній шапці з пумпоном.

Принцеса Діана, Сара Йоркська та принц Ендрю / © Getty Images
Принцеса Діана, Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували більше фото із зимових відпусток принцеси Діани із синами Вільямом та Гаррі.

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Дата публікації
Перегляди
70
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