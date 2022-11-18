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Дружина Альбера II потішила публіку: рідкісний вихід княгині Шарлін із заручальною каблучкою на пальці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Дружина Альбера II потішила публіку: рідкісний вихід княгині Шарлін із заручальною каблучкою на пальці

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Князь та княгиня Монако знову разом з'явилися на публічному заході. Учора княжа пара відвідала благодійний захід у штабквартирі Червоного Хреста у Монако.

44-річна Шарлін одягла плісовану сукню-сорочку смарагдового кольору та взула високі чорні чоботи на підборах. Зробила макіяж із блискучими тінями на повіках, одягла сережки-цвяшки з діамантами та підкреслила губи помадою натурального відтінку.

Князь Альбер III та княгиня Шарлін / © Associated Press
Князь Альбер III та княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Також ми звернули увагу, що цього разу на вихід Шарлін одягла свою заручальну каблучку, що робить зазвичай рідко. Також на пальці у княгині сяяла і обручка з білого золота, яку вона теж носить рідко.

Чим особлива каблучка княгині Шарлін і чому вона її рідко носить, ми вам уже розповідали. Але, мабуть, принцеса вирішила продемонструвати, що в їхньому шлюбі з Альбером II все гаразд і немає приводу для занепокоєння.

Княгиня Шарлін / © Associated Press
Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press
Князь Альбер III та княгиня Шарлін / © Associated Press
Князь Альбер III та княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Князь, до речі, цього дня також мав стильний вигляд і був у синьому костюмі та білій сорочці з краваткою. Нещодавно він зустрічався зі своїми позашлюбними дітьми і фото проникли в соцмережі, казали, що Шарлін була дуже незадоволена цією ситуацією.

Князь Альбер III та княгиня Шарлін / © Associated Press
Князь Альбер III та княгиня Шарлін / Фото: Associated Press
Князь Альбер III та княгиня Шарлін / © Associated Press
Князь Альбер III та княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1527
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