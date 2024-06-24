Дружина Чарльза Спенсера написала зворушливий пост після новини про розлучення з братом принцеси Діани

Карен Спенсер вперше вийшла до підписників після новин про розлучення з Чарльзом Спенсером, з яким була одружена 13 років і від якого виховує доньку Шарлотту Спенсер.

"Просто хотіла сказати, що мене приголомшили послання любові та підтримки. Дякую, це справді дуже багато для мене означало", — написала вона. "Я зараз просто обробляю інформацію. Незабаром повернуся до вас", — написала Карен. А також додала, що хотіла поділитися з підписниками кількома фотографіями з літнього сонцестояння, які були зроблені у маєтку родини Спенсерів - Елторпі.

Нагадаємо, на початку червня Чарльз Спенсер приголомшив новиною про своє третє розлучення. Стосунки графа з графинею Спенсер зіпсувалися через напругу, пов'язану з написанням його відвертих мемуарів, що докладно описують фізичне та сексуальне насильство, якого він зазнав у школі-інтернаті.

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Спенсер / Фото: Associated Press

Молодший брат принцеси Діани був одружений тричі. Його першою дружиною була модель Вікторія Локвуд, яка народила йому чотирьох дітей (Кітті, Амелію, Елізу та Луї Спенсерів). А другою — Керолайн Фрейд (у шлюбі народився син Едмунт та дочка Лара).

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