Дружина екс"холостяка" Михайлюка показала підрослу доньку

Даша Хлистун сфотографувалася з донькою на руках у ліфті.
Дружина головного героя 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Макса Михайлюка - модель Даша Хлистун показала в Instagram Stories селфі з їхньою однорічною донькою Аріаною. Сфотографувалися вони у ліфті.
Дівчинка вже помітно підросла.
"Моя зіронька, я вже так хочу до тебе", - підписала світлину Даша.
Хлистун, напевно, зараз перебуває за кордоном, куди вона поїхала на знімання чи фешнпокази.
Нагадаємо, Макс Михайлюк показався у військовій формі і бронежилеті. Чоловік подався у Десантно-штурмові війська.
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