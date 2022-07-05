Дружина екс"холостяка" Михайлюка показала підрослу доньку

Даша Хлистун сфотографувалася з донькою на руках у ліфті.

Дружина головного героя 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Макса Михайлюка - модель Даша Хлистун показала в Instagram Stories селфі з їхньою однорічною донькою Аріаною. Сфотографувалися вони у ліфті.

Даша Хлистун з донькою / Фото: Instagram Даші Хлистун

Дівчинка вже помітно підросла.

"Моя зіронька, я вже так хочу до тебе", - підписала світлину Даша.

Хлистун, напевно, зараз перебуває за кордоном, куди вона поїхала на знімання чи фешнпокази.

Нагадаємо, Макс Михайлюк показався у військовій формі і бронежилеті. Чоловік подався у Десантно-штурмові війська.

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