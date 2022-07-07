Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Дружина екс"холостяка" у розкішному образі продефілювала на показі Elie Saab у Парижі

Дружина екс"холостяка" у розкішному образі продефілювала на показі Elie Saab у Парижі

Дата публікації
Перегляди
817
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина екс"холостяка" у розкішному образі продефілювала на показі Elie Saab у Парижі

Даша Хлистун

Даша Хлистун продемонструвала на фешншоу ефектний аутфіт.

У межах Тижня моди у Парижі відбувся показ ліванського Модного дому Elie Saab. У шоу взяла участь дружина головного героя 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Макса Михайлюка – українська модель Даша Хлистун.

Вона продефілювала подіумом у розкішному образі. На Даші була ніжна бежева сукня до підлоги, розшита камінням, паєтками і блискітками.

Даша Хлистун / ©
Даша Хлистун
Даша Хлистун / ©
Даша Хлистун

Її аутфіт доповнили широкий чокер і довгі рукавички. Волосся моделі було зібране у гладкий пучок. Дівчина мала прекрасний вигляд.

Читайте також: 

Наступна публікація