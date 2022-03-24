Дружина головної маріонетки Путіна: хто така експерша леді Росії Світлана Медведєва

Медведєв був одним із тих, хто напередодні повномасштабного російського вторгнення до України виступив за визнання самопроголошених ДНР та ЛНР. Але якщо про маріонетку Путіна ми чули часто, то ось його дружина у ЗМІ миготіла набагато менше, тому розповідаємо, хто така Світлана Медведєва.

Більш ніж за 30 років в Росії були лише три перші леді, але ця посада у країні ніколи не була офіційною. Після того, як Путін був президентом 2 терміни поспіль, 2008 року новим керманичем країни став його наступник та права рука - Дмитро Медведєв. Відповідно, першою леді стала дружина Дмитра - Світлана Медведєва.

Світлана Медведєва / Getty Images

Перед тим, як президентом було оголошено Дмитра Медведєва, Світлана поступово почала виходити з тіні та з'являтися на публіці. Жінка вела активне соціально-суспільне життя, з'являлася на заходах і в пресі, хоча інтерв'ю не давала. Після інавгурації нового президента росіяни почали порівнювати нову першу леді з Раїсою Горбачовою, покійною дружиною першого та останнього радянського президента, чий гламурний образ та часті публічні появи порушували традиції та шаблони радянського суспільства, що жило у злиднях.

Світлана Медведєва / Getty Images

Як і Горбачова, Медведєва любила гарний брендовий одяг, дорогі прикраси, розкішне життя та відпочинок. Неодноразово жінку заскочували на тому, що вона користується приватним літаком Bombardier Global 5000 за 50 мільйонів доларів, а згідно з розрахунками ФБК, ні Медведєва, ні її чоловік не змогли б сплатити за оренду такого літака зі своїх задекларованих доходів. Ясна річ, що сплачували її приватні перельоти з податків звичайних росіян та хабарів.

Світлана Медведєва / Getty Images

На відміну від своєї попередниці Людмили Путіної, Медведєва любила публічність, неодноразово з'являлася на обкладинках журналів, дружила з зірками, відвідувала церемонії, радісно літала з чоловіком за кордон та фотографувалася з іншими першими леді, членами королівських родин і політиками.

Світлана Медведєва / Getty Images

Світлана Медведєва / Getty Images

Світлана Медведєва / Getty Images

Але за красивою картинкою для росіян, у якій президент розповідає про прекрасне майбутнє та боротьбу з корупцією, а перша леді носить речі російських дизайнерів та вихваляє російське мистецтво, ховалися головні корупціонери країни. У власності сім'ї дорогі яхти, приватні літаки, нерухомість у Європі, виноградники, брендові речі, коштовності, люксові автомобілі, елітні будинки та квартири, а також офшорні рахунки. Доказом богемного життя, крім усього перерахованого, нещодавно стала розкішна яхта "Фотінія", яка потрапила разом з усім закордонним майном Медведєвих під санкції.

Світлана Медведєва / Getty Images

Світлана Медведєва / Getty Images

Що цікаво, "Фотінія" – це церковний варіант імені Світлана. Вартість яхти на момент купівлі становила близько 11 мільйонів доларів.

Також згідно з розслідуванням Олексія Навального "Він вам не Дімон", крім мільярдів, якими крутила сім'я Медведєвих, були й відверто кримінальні схеми із захоплення державної власності. Ще нібито всі витрати на відпочинок і купівлю дорогої нерухомості та землі Світлана робила за "свій" рахунок. Щоправда, що саме стоїть за словом "свій" - ніхто ніколи не пояснював, адже офіційно вона ніколи не працювала й не заробляла, проте її ім'я неодноразово випливало в документах різних фірм та фондів, до яких вливалися великі суми.

Що стосується більш приватних подробиць життя Медведєвих, то познайомилися вони ще у школі, одружилися 1993 року, а 1995-го у них народився єдиний син Ілля, про якого, як і про доньок Путіна, практично нічого невідомо, окрім того, що він навчався у приватних школах, вступив до МДІМВ, а потім навчався у Массачусетському університеті в США. Під приціл фотографів молодик потрапляв вкрай рідко, кілька разів його фотографували на розкішній батьковій яхті. Чи живе Ілля у Росії - невідомо, але богемне життя любить, як і його оточення.

Світлана Медведєва / Getty Images

Також Медведєвих пов'язують родинні зв'язки і зі скандальним українським подружжям Оксаною Марченко та Віктором Медведчуком. 2004 року в Казанському соборі Санкт-Петербурга разом з Путіним Світлана хрестила доньку Віктора Дар'ю, яка народилася у шлюбі з Марченко.

Світлана Медведєва / Getty Images

Світлана Медведєва / Getty Images

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