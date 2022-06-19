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Дружина найкращого друга принца Гаррі подякувала Меган Маркл за особливе фото

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Дружина найкращого друга принца Гаррі подякувала Меган Маркл за особливе фото

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Дружина Начо Фігуероса — Дельфіна — опублікувала у своєму акаунті в Instagram милий кадр, авторкою якого стала герцогиня Сассекська Меган.

На знімку, яким жінка поділилася у своєму блогу, обіймаються троє людей, а біля них зображений собака. У кадрі опинилася сама Дельфіна, її чоловік та їхня донька, а також собака.

"Вчора ми, можливо, програли цю гру, але це була перемога, тому що ви вирішили підтримати цю команду і створити щось ще більш особливе і потужне. Кохання, що підтримує вас, і кохання, що стоїть поряд з вами.

Дякую М за фото ❤️", — написала Дельфіна.

Меган та Дельфіна були в клубі Polo and Racquet Club Санта-Барбари у п'ятницю, коли вони підбадьорювали своїх чоловіків – принца Гаррі та Начо Фігуероса у фіналі ліги. Їхня команда, нажаль, програла, і Меган зазнімкувала на камеру момент, коли Дельфіна та їхня донька Аврора міцно обійняли Начо.

Фото авторства Меган Маркл / © instagram.com/delfinablaquier
Фото авторства Меган Маркл / Фото: instagram.com/delfinablaquier

Нагадаємо, принц Гаррі приєднався до команди у травні та провів останні кілька тижнів, граючи разом зі своїми товаришами по команді, зокрема зі своїм близьким другом Начо, професійним гравцем у поло, який заснував Los Padres. Гаррі та Начо товаришують уже понад 13 років, їх пов'язує спільна любов до спорту та благодійність. Меган і Гаррі не треба було далеко ходити, тому що клуб розташований недалеко від їхнього будинку в Монтесіто.

Меган та Гаррі / © Associated Press
Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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