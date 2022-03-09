Дружина посла України у Великій Британії зі сльозами на очах розповіла герцогині Корнуольській про війну в Україні

Дружина посла України у Великій Британії зі сльозами на очах розповіла герцогині Корнуольській про війну в Україні

Вчора герцогиня Корнуольська Камілла провела захід у Clarence House, присвячений Міжнародному жіночому дню, та запросила на зустріч дружину посла України у Великій Британії – Інну Пристайко.

Цього року дружина принца Чарльза докладно розповіла про гендерну рівність у всьому світі, а також згадала "несамовиті умови в Україні, де демократія і свобода зазнають жорстоких атак" з боку Росії.

Після виступу герцогині було запрошено дружину посла України у Великій Британії — Інну Пристайко, щоб сказати кілька слів про те, що відбувається в її країні.

Герцогиня Корнуольська / Associated Press

"Сьогодні немає усмішок і спокою, тільки жах і смуток в очах кожної української жінки, матері та дружини", — почала вона говорити, та була помітно схвильованою, коли згадала, як зазвичай Міжнародний жіночий день святкується усмішками. "Ми будували нашу прекрасну, квітучу, незалежну країну тридцять років. Поки одного разу Росія не вирішила знищити її, знищити всю країну через забаганку свого неосудного вождя. Тепер нам належить підрахувати кількість загиблих нашого народу і спостерігати за його переляканими дітьми, які плачуть, які змушені втекти з рідної землі разом із матерями та сестрами, залишивши своїх батьків захищати нашу країну", — сказала Інна.

Герцогиня Корнуольська та Інна Пристайко / Associated Press

У своєму виступі дружина посла подякувала британським королівським особам за їхню підтримку, сказавши присутнім: "Ми щиро вдячні британській королівській сім'ї за їхню сильну і зворушливу підтримку України". А наостанок обійняла герцогиню Корнуольську, пише townandcountrymag.com.

Принц Чарльз – майбутній король – став першим членом королівської родини, який підтримав Україну. Це сталося минулого тижня під час візиту до Саутенду. Назвавши путінське вторгнення "жорстокою агресією", він сказав: "Ми солідарні з усіма, хто чинить опір".

Герцогиня Корнуольська / Associated Press

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська писали слова підтримки у соцмережах. А королева Єлизавета ІІ зробила щедру пожертву Україні.

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