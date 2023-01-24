Дружина прем’єр-міністра Ізраїлю у романтичній блузці відвідала суд: що трапилося

Фотографи зазнімкували дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньягу у світовому суді Рішон-ле-Ціона. Вона прибула на слухання за позовом про наклеп. Сара дала свідчення щодо "секретної угоди", яку вона нібито уклала зі своїм чоловіком Беньяміном Нетаньягом. Згідно з цією угодою Сара має право впливати на державні справи.

Позов подав адвокат подружжя Давид Шимрон проти колишнього гендиректора Ізраїльського інституту експорту Давида Арці, повідомляє Times of Israel.

Арці заявив, що Шимрон у 1990-х роках склав між подружжям угоду на п'ятнадцять сторінок, згідно з яким Беньямін Нетаньягу зобов'язався виконувати умови своєї дружини. Угода нібито надає Сарі контроль над основними аспектами національних справ, зокрема право вето на призначення на посади вищого керівництва та право бути залученою до обговорення питань безпеки.

За його словами, серед низки умов було те, що Беньямін мав залучати дружину до призначення високопосадовців і навіть брати у закордонні поїздки і не ночувати без неї поза домом. Він також додав, що в тексті було зазначено, ніби Беньямін не володітиме кредитною карткою - вона буде тільки у Сари Нетаньягу і тільки вона може розпоряджатися готівкою і давати йому гроші на дрібні витрати, якщо знадобиться.

У разі порушення цього контракту, за словами Арці, "все спільно нажите майно" відійде у власність Сари Нетаньягу.

Сара, своєю чергою зазначила у суді, що ЗМІ неодноразово публікували про неї неправдиві статті.

Сара Нетаньягу / Фото: Associated Press

"Преса десятиліттями очорнює мене. Про мене писали різні небилиці. Якби я щоразу подавала до суду на тих, хто поширює наклепницькі вигадки, у мене не було б часу ні на що інше в житті. І не вистачило б грошей оплачувати судові витрати і адвокатів", - сказала Нетаньягу.

Сара також зауважила, що чула про "секретну угоду" нібито між їхнім подружжям ще 30 років тому, але, за її словами, такої угоди не існує.

"Щоразу спливали якісь марення і неодмінно називалося ім'я іншого адвоката, який нібито склав контракт між мною та моїм чоловіком. Ніколи не існувало жодного договору", - додала вона в суді.

Сара Нетаньягу / Фото: Associated Press

Беньямін Нетаньягу ж заявив, що його дружина не тільки не має доступу до державних таємниць, але навіть не знає, чим він займався під час служби в армії, коли був членом елітного підрозділу спецназівців Sayeret Matkal.

"Це груба брехня", - сказав прем'єр-міністр щодо передбачуваного контракту. Він виправдовував те, що дружина супроводжувала його в поїздках за кордон, пояснюючи це їхніми "чудовими стосунками", і відкинув будь-які можливі припущення, що це сталося через нібито угоду між ними.

А тепер давайте розглянумо образ, у якому Сара з'явилася у суді: на ній був темно-синій жакет і романтична біла блузка з рюшами на комірі і темно-синьою стрічкою, зав'язаною бантом. Вона зробила собі укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними сережками з камінням. На пальцях у неї були каблучки з камінням.

Сара Нетаньягу / Фото: Associated Press

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