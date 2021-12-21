Дружина президента Франції Бріжит Макрон відреагувала на чутки про свою трансгендерність

Дружина президента Франції Бріжит Макрон відреагувала на чутки про свою трансгендерність

68-річна перша леді Франції подасть скаргу на авторів чуток про те, що вона змінила стать.

Бріжіт Макрон має намір подати скаргу на розповсюджувачів чуток, які стверджують, що вона є трансгендером. Про це повідомив телеканал BFMTV, посилаючись на джерела з її оточення.

Нещодавно у Мережі почали ширитися чутки про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком і змінила стать. Автори цієї інформації стверджують, що раніше Бріжит звали Жан-Мішель Троньє. Троньє — це дівоче прізвище її матері.

Пізніше з'ясувалося, що вперше ця інформація з'явилася у статті журналу Faits & Documents, близькому до конспірологічних кіл.

Нагадаємо, Бріжит була вчителькою французької мови у Еммануеля Макрона. Вона старша за нього на 24 роки. Спільних дітей подружжя не має. У шлюбі вони 14 років.

Бріжит та Еммануель Макрон / Associated Press

Бріжіт була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєра. У них є троє дітей: Себастьян (нар. 1975), Лоранс (нар. 1977) і Тифен (нар. 1984). Син Себастьян став інженером, доньки: Лоранс – кардіологинею, а Тіфен – адвокатесою. Розлучилися вони у 2006 році. У Бріжит зараз є сім онуків.

У пані Макрон – чудове почуття стилю. Вона завжди ретельно підбирає для своїх виходів ефектні образи, і це у неї чудово виходить.

Бріжит Макрон / Getty Images

Улюблений бренд першої леді – Louis Vuitton. У її гардеробі дуже багато речей від цього французького Модного дому.

Вона любить носити короткі сукні, які підкреслюють її стрункі ноги, жакети у стилі мілітарі, елегантні пальта та штани.

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон / Associated Press

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон / Associated Press

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон / Getty Images

Часто її можна побачити у взутті на високих підборах.

Бріжит Макрон / Getty Images

Бріжит Макрон / Associated Press

Читайте також: