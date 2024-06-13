Дружина відомого музиканта порушила протокол щодо короля Чарльза: це заскочили на фото

Дружина Рода Стюарта Пенні Ланкастер цілує короля Чарльза III під час прийому у Сент-Джеймському палаці.

Пенні супроводжувала чоловіка на прийомі, який монарх організував на честь церемонії нагородження свого фонду The King's Foundation.

Пенні Ланкастер вітала короля Чарльза поцілунком у щоку, що взагалі порушує королівський протокол, який говорить про те, що ніхто не може торкатися монарха. Але оскільки сер Род Стюарт близький друг короля, його дружина леді Пенні не втрималися і поцілували Чарльза в щоку.

Дружина Рода Стюарта Пенні Ланкастер цілує короля Чарльза / Фото: Associated Press

Під час зустрічі Рот Стюарт теж оконфузився, сказавши королю: "Для нас з Пенні велика честь бути тут як посли King's Trust", а його дружина, яка стояла поруч, швидко намагалася поправити чоловіка, підказуючи йому: "Фонд, це Фонд". Род щось пробурмотів і повторив: "Фонд, перепрошую". Публіка, яка була присутня на церемонії, розсміялася, а його дружина закрила обличчя руками, описує інцидент express.co.uk

Король Чарльз і Род Стюарт на церемонії у Сент-Джеймському палаці / Фото: Associated Press

Король Чарльз і Род Стюарт на церемонії у Сент-Джеймському палаці / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як перша леді Франції Бріжит Макрон опинилася у незручній ситуації з королевою Каміллою.

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