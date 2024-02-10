Дружній вихід чи побачення: принца Луї Люксембурзького заскочили на публіці з колишньою нареченою

Схоже, принц Люксембурга Луї та Скарлетт-Лорен Сірг відновили стосунки після розірвання заручин 2022 року.

У суботу вони відвідали концерт в Institut du Monde Arabe і в пресі відразу почали обговорювати можливе возз'єднання пари.

37-річний принц Луї та 32-річна паризька адвокатка були заскочені на концерті Омара Арфуша в Institut du Monde Arabe у Парижі минулого тижня.

Вони мали розслаблений вигляд, сидячи поруч одне з одним: Луї був одягнений у темно-синій піджак і бордові штани, а Скарлет-Лорен мала розкішний вигляд в піджаку з твіду поверх чорного ансамблю.

У палаці не підтвердили, що пара відновила стосунки. Можливо, вони відвідали концерт як друзі.

#NEW It looks like Prince Louis of Luxembourg and Scarlett-Lauren Sirgue є back together після calling off their engagement in 2022



На засіданні вони відбулися в Конституції в Інституті du Monde Arabe і медіа back referring її як свого партнера (як для зображеннях) pic.twitter.com/I8SbxfOCVi — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) February 6, 2024

Нагадаємо, пара мала одружитися 2022 року, але розірвала заручини в лютому того ж року.

"Ми вирішили не продовжувати наші романтичні стосунки, залишаючись при цьому глибоко пов'язаними дружбою та ніжністю. Разом розмірковуючи над зобов'язанням, яке ми хотіли взяти на себе, ми зрештою визнали, що наші погляди дуже відрізняються", — йшлося тоді в офіційній заяві пари.

Принц Луї Люксембурзький та Скарлетт-Лорен Сірг / Фото: Getty Images

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