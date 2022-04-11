Друзі просять коханку Путіна — Аліну Кабаєву — умовити його припинити війну

Але навіть коханка "фюрера" боїться зустрічатися з ним.

Видання Page Six написало, що друзі Аліни Кабаєвої просять її поїхати до Москви і зустрітися з президентом Путіним, щоб умовити його припинити війну в Україні. Прохання, що називається, із "сфери фантастики".

"Подруги Аліни благають її прилетіти до Путіна і переконати його припинити війну", — повідомило невідоме джерело виданню. "Здається, він нікого не слухає, але, можливо, послухає її. Путін оточений охороною, Аліна каже, що не знає, чи зможе дістатися до нього та знову повернутися до дітей", — пише видання.

Аліна Кабаєва / Getty Images

У пари за повідомленнями ЗМІ четверо спільних дітей — два хлопчики та дівчата-двійнята. Дочок вона народила у Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, і перебуває. Хоча згідно з джерелом, Кабаєва та її сім'я мають швейцарські паспорти на різні імена та національності, тому переховуватися простіше. Хоча колишня олімпійська чемпіона з художньої гімнастики персона відома та публічна, і те, що досі ніхто, напевно, не знає, де вона перебуває, говорить про її серйозну охорону.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Раніше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що було проведено необхідні перевірки і немає жодних ознак присутності громадянки Кабаєвої у Швейцарії.

Аліна Кабаєва / Getty Images

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