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Дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала милі фото їхніх чотирьох дітей
Жінка часто показує у Мережі сімейні кадри, але обличчя дітей приховує.
37-річна Керрі і 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі і дворічного Френка, а також Поппі, яка нещодавно народилася. Своїх дітей вони часто показують у Instagram. На останніх фото у Мережі брати та сестри разом зображені на дивані.
Старша дівчинка Ромі тримає на руках молодшу сестру Поппі. Знімок вийшов дуже милим.
На іншому фото дівчинки знову зображені разом. Ромі або обіймає новонароджену сестру, або хоче її взяти на руки.
Борис зображений зі своїми дітьми на велосипеді з коляскою, який, до речі, він подарував своїй дружині на четверту річницю їхнього весілля.
А на одному зі знімків колишній прем’єр-міністр Великої Британії позує з Поппі у рожевій шапочці, яка солодко спить у тата на руках.
Зазначимо, загалом у Бориса Джонсона дев’ять дітей, старшій з яких — дочці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.
Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала, як вони відзначили дворіччя сина Френкі.