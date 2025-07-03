Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

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37-річна Керрі і 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі і дворічного Френка, а також Поппі, яка нещодавно народилася. Своїх дітей вони часто показують у Instagram. На останніх фото у Мережі брати та сестри разом зображені на дивані.

Діти Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Старша дівчинка Ромі тримає на руках молодшу сестру Поппі. Знімок вийшов дуже милим.

На іншому фото дівчинки знову зображені разом. Ромі або обіймає новонароджену сестру, або хоче її взяти на руки.

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Дочки Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Борис зображений зі своїми дітьми на велосипеді з коляскою, який, до речі, він подарував своїй дружині на четверту річницю їхнього весілля.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

А на одному зі знімків колишній прем’єр-міністр Великої Британії позує з Поппі у рожевій шапочці, яка солодко спить у тата на руках.

Борис Джонсон із донькою Поппі / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі і Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Бориса і Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, загалом у Бориса Джонсона дев’ять дітей, старшій з яких — дочці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала, як вони відзначили дворіччя сина Френкі.

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