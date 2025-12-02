ТСН у соціальних мережах

Дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала, як вони з чоловіком і дітьми прикрасили ялинку до Різдва

Селебріті по всьому світу починають готуватися до новорічних і різдвяних свят.

Юлія Кудринська
Борис Джонсон із сином

© Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — показала у своєму Instagram серію фото, як вони всією сім’єю прикрашали святкову ялинку до майбутнього Різдва.

Приніс у дім і встановив ялинку сам Борис, а діти одразу почали приносити іграшки та гірлянди і вішати їх на дерево. Процес прикрашання ялинки вийшов дуже веселим, але хаотичним, за зізнаннями Керрі.

© Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

На одному з фото дві доньки Джонсонів сидять вже біля дерева, що світиться гірляндами, і дивляться на нього. Знімок вийшов дуже милим і атмосферним.

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса і Керрі Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському маєтку Брайтвелл-Менор.

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон прогулялася з двома доньками Лондоном.

