- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 505
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала, як вони з чоловіком і дітьми прикрасили ялинку до Різдва
Селебріті по всьому світу починають готуватися до новорічних і різдвяних свят.
37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — показала у своєму Instagram серію фото, як вони всією сім’єю прикрашали святкову ялинку до майбутнього Різдва.
Приніс у дім і встановив ялинку сам Борис, а діти одразу почали приносити іграшки та гірлянди і вішати їх на дерево. Процес прикрашання ялинки вийшов дуже веселим, але хаотичним, за зізнаннями Керрі.
На одному з фото дві доньки Джонсонів сидять вже біля дерева, що світиться гірляндами, і дивляться на нього. Знімок вийшов дуже милим і атмосферним.
Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, чотирирічну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському маєтку Брайтвелл-Менор.
Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон прогулялася з двома доньками Лондоном.