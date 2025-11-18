ТСН у соціальних мережах

Дружина Бориса Джонсона — Керрі — прогулялася з двома доньками Лондоном

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі новими фото і відео.

Юлія Кудринська
Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Associated Press

Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка і 5-місячну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському маєтку Брайтвелл-Менор. 37-річна Керрі у своєму Instagram показала, як приїхала до Лондона з двома доньками і вони прогулялися містом.

Доньки Кэрри и Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Ромі була одягнена в червоне пальто з чорними коміром і манжетами, а також у рожеві колготки і червоні лакові балетки. На волоссі дівчинки були бантики. Вона мала дуже милий вигляд. Керрі сфотографувала доньку біля вбраних ялинок, а потім відвела її до перукаря.

Донька Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис багато часу проводять з дітьми і вигадують їм цікаві розваги. Нещодавно, наприклад, вони були в зоопарку.

Зазначимо, Керрі Джонсон — третя дружина колишнього британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка до одруження з ним була активісткою в галузі екології, старшою радницею благодійної організації з охорони океану — Oceana, а також працювала спеціальною радницею зі ЗМІ міністрів консервативного кабінету Саджида Джавіда і Джона Віттінгдейла (міністр із питань культури, ЗМІ та спорту), була главою зі зв’язків із громадськістю Консервативної партії та ін.

