- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 433
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Бориса Джонсона — Керрі — прогулялася з двома доньками Лондоном
Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі новими фото і відео.
Керрі та Борис Джонсон виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка і 5-місячну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському маєтку Брайтвелл-Менор. 37-річна Керрі у своєму Instagram показала, як приїхала до Лондона з двома доньками і вони прогулялися містом.
Ромі була одягнена в червоне пальто з чорними коміром і манжетами, а також у рожеві колготки і червоні лакові балетки. На волоссі дівчинки були бантики. Вона мала дуже милий вигляд. Керрі сфотографувала доньку біля вбраних ялинок, а потім відвела її до перукаря.
Керрі та Борис багато часу проводять з дітьми і вигадують їм цікаві розваги. Нещодавно, наприклад, вони були в зоопарку.
Зазначимо, Керрі Джонсон — третя дружина колишнього британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, яка до одруження з ним була активісткою в галузі екології, старшою радницею благодійної організації з охорони океану — Oceana, а також працювала спеціальною радницею зі ЗМІ міністрів консервативного кабінету Саджида Джавіда і Джона Віттінгдейла (міністр із питань культури, ЗМІ та спорту), була главою зі зв’язків із громадськістю Консервативної партії та ін.