Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

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37-річна Керрі Джонсон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена з донькою Поппі, яка народилася 21 травня — два місяці тому. Дівчинка сидить у слінгу у мами на грудях.

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

«Перша поїздка в метро для Попс», — підписала фото Керрі.

Дружина Бориса Джонсона нерідко користується громадським транспортом — нещодавно вона показувала свою поїздку потягом, тоді вона теж була в компанії новонародженої доньки.

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Зазначимо, Поппі Еліза Джозефін — четверта спільна дитина Керрі та Бориса Джонсона. Крім новонародженої доньки вони виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка. А загалом у 61-річного політика дев’ять дітей, найстаршому з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала фото з їхньої сімейної відпустки в Італії. Сім’я в повному складі полетіла на відпочинок до моря.