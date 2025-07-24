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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

Дружина Бориса Джонсона — Керрі — проїхалася на метро з двомісячною донькою

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії активно веде свої соцмережі і показує фото з особистого життя.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон

Керрі та Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена з донькою Поппі, яка народилася 21 травня — два місяці тому. Дівчинка сидить у слінгу у мами на грудях.

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

«Перша поїздка в метро для Попс», — підписала фото Керрі.

Дружина Бориса Джонсона нерідко користується громадським транспортом — нещодавно вона показувала свою поїздку потягом, тоді вона теж була в компанії новонародженої доньки.

Зазначимо, Поппі Еліза Джозефін — четверта спільна дитина Керрі та Бориса Джонсона. Крім новонародженої доньки вони виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка. А загалом у 61-річного політика дев’ять дітей, найстаршому з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала фото з їхньої сімейної відпустки в Італії. Сім’я в повному складі полетіла на відпочинок до моря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
499
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