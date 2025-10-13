- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Дружина Бориса Джонсона — Керрі — в рожевій перуці повеселилася на піжамній вечірці
Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі фото з дівич-вечора.
37-річна Керрі Джонсон — дружина Бориса Джонсона — відвідала незвичайну піжамну вечірку, організовану в стилі магічного кабінету — з картами Таро, свічками, кришталевими кулями та передбаченнями. Як вона пройшла, жінка показала у своєму Instagram.
Керрі була одягнена відповідно до дрескоду — в чорну іменну шовкову піжаму. На одному з фото вона позувала в рожевій перуці.
«Не припиняю сміятися з минулого вечора. Дякую за таку неймовірну піжамну вечірку. Дуже заінтригована — чи справдяться прогнози екстрасенса? Боже, допоможи декому з нас, якщо так», — з гумором підписала фото Керрі.
Судячи з фото, вечірка вдалася і пройшла весело.
Нагадаємо, Керрі та Борис одружилися 29 травня 2021 року у Вестмінстерському соборі. Наразі вони вже виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка та п’ятимісячну доньку Поппі Елізу Джозефін. А всього у Джонсона дев’ять дітей, старшій з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.
Раніше Керрі Джонсон показувала, як вона та її сім’я провели вересень.