Суспільство
192
1 хв

Дружина Бориса Джонсона — Керрі — в рожевій перуці повеселилася на піжамній вечірці

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії поділилася в Мережі фото з дівич-вечора.

Юлія Кудринська
Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Associated Press

37-річна Керрі Джонсон — дружина Бориса Джонсона — відвідала незвичайну піжамну вечірку, організовану в стилі магічного кабінету — з картами Таро, свічками, кришталевими кулями та передбаченнями. Як вона пройшла, жінка показала у своєму Instagram.

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Керрі була одягнена відповідно до дрескоду — в чорну іменну шовкову піжаму. На одному з фото вона позувала в рожевій перуці.

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

«Не припиняю сміятися з минулого вечора. Дякую за таку неймовірну піжамну вечірку. Дуже заінтригована — чи справдяться прогнози екстрасенса? Боже, допоможи декому з нас, якщо так», — з гумором підписала фото Керрі.

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Судячи з фото, вечірка вдалася і пройшла весело.

Керрі Джонсон на піжамній вечірці / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон на піжамній вечірці / © Instagram Керрі Джонсон

Нагадаємо, Керрі та Борис одружилися 29 травня 2021 року у Вестмінстерському соборі. Наразі вони вже виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка та п’ятимісячну доньку Поппі Елізу Джозефін. А всього у Джонсона дев’ять дітей, старшій з яких — доньці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Раніше Керрі Джонсон показувала, як вона та її сім’я провели вересень.

192
