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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1695
Час на прочитання
1 хв

Дружина Бориса Джонсона опублікувала фото з їхнього таємного весілля на честь четвертої річниці

Керрі поділилася декількома спільними з чоловіком фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великоъ Британії Бориса Джонсона — 37-річна Керрі — показала у своєму Instagram фото з їхнього весілля, яке відбулося 29 травня 2021 року у Вестмінстерському соборі. На урочистості були присутні 30 гостей (така кількість була пов’язана з ковыдними обмеженнями на той час), серед яких були рідні та близькі друзі. Секретну церемонію провів настоятель Вестмінстерського собору Деніел Гамфріс.

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

На фото Керрі зображена в білій мереживній сукні та у вінку з білих квітів на голові. В руках вона тримає весільний букет із таких самих квітів. Борис же одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

А на іншому фото подружжя зазнімковане в обіймах під час танцю. Керрі одягнена в коротку сукню, розшиту паєтками, і взута в туфлі-човники на низьких підборах.

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі та Борис виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, майже дворічного Френка, а тиждень тому у них народилася донька, яку назвали Поппі Еліза Джозефін. Для Джонсона дівчинка стала вже 9-ю дитиною.

Новонароджена донька Керрі та Бориса Джонсонів

Новонароджена донька Керрі та Бориса Джонсонів

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