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Дружина Бориса Джонсона показала фото із їхньої сімейної відпустки в Італії
Сім’я у повному складі полетіла на відпочинок до моря.
37-річна Керрі і 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі і дворічного Френка, а також Поппі, яка нещодавно народилася. Усією великою родиною вони вирушили у відпустку до Італії. У своєму Instagram Кері показала, як він пройшов.
Вони гуляли Амальфі, засмагали на пляжі, каталися на яхті і ходили на екскурсії.
На одному з фото Борис позував на яхті зі своїми дітьми — вони всі зі світлим волоссям, як у батька. А на іншому — із дружиною, вони позують із «Аперолями» в руках.
Зазначимо, загалом у Бориса Джонсона дев’ять дітей, старшому з яких — дочці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.
Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала, як вони відсвяткували два роки сина Френкі.