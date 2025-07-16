Дружина Бориса Джонсона показала фото із їхньої сімейної відпустки в Італії

Кері і Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

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37-річна Керрі і 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох спільних дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі і дворічного Френка, а також Поппі, яка нещодавно народилася. Усією великою родиною вони вирушили у відпустку до Італії. У своєму Instagram Кері показала, як він пройшов.

Діти Керрі та Боріса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Вони гуляли Амальфі, засмагали на пляжі, каталися на яхті і ходили на екскурсії.

Борис Джонсон із донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Кері Джонсон із дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

На одному з фото Борис позував на яхті зі своїми дітьми — вони всі зі світлим волоссям, як у батька. А на іншому — із дружиною, вони позують із «Аперолями» в руках.

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Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Кері і Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, загалом у Бориса Джонсона дев’ять дітей, старшому з яких — дочці Ларі Летіс Джонсон-Віллер — 32 роки.

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала, як вони відсвяткували два роки сина Френкі.