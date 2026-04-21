- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Джеймса Міддлтона носить жилет принцеси Уельської Кейт, який вона одягала 20 років тому
Алізе Тевене нещодавно постала на нових фото, опублікованих її чоловіком Джеймсом, одягнена в культовий жилет.
На Алізе був коричневий стьобаний жилет, одягнений поверх жовтого светра великої в'язки та джинсів. Уважні шанувальники сім'ї швидко помітили, що Тевене була одягнена в жилет Hidepark, що належав Кейт, як випливає з публікації в Instagram фанакаунта Middleton Maven.
Кейт Міддлтон носила цей жилет 20 років тому, тоді вона та її сестра Піппа дивилися футбольний матч принца Вільяма в його альма-матері, Ітонському коледжі.
Азізе Тевене одягла жилет на прогулянку на природі, а Джеймс Міддлтон поділився знімками на честь свого дня народження, що відсвяткував минулого тижня.
Не секрет, що принцеса Уельська часто одягає речі зі свого гардеробу повторно, Алізt також слідує цьому прикладу, наприклад, вона виходила заміж 2021 роre у сукні своєї свекрухи Керол Міддлтон як у «чомусь взятому напрокат».