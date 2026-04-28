Дружина міністра оборони США носить дешеві сукні з Temu і Shein

Дженніфер Рауше і Піт Гегсет / © Associated Press

Дружина американського урядовця Пітера Гегсета, який є колишнім телеведучим, що від 2025 року обіймає посаду 29-го міністра оборони Сполучених Штатів, Дженніфер Рауше, опинилася у центру уваги, оскільки інтернет-детективи виявили, що частина її гардеробу складається з дешевих китайських речей.

Паблік Diet Prada поділився припущенням, що одяг Дженніфер Рауше купує на на Temu, Shein і Amazon.

Багатьом ця ситуація здається дивною, оскільки чоловік Рауше відомий багатьма скандалами, зокрема пов’язаними з фінансовими зловживаннями, здається не виділяє коштів на гардероб дружини, змушуючи її шукати найдешевші варіанти у магазинах швидкої моди.

Можливо, ці інтернет-магазини скопіювали сукні у брендів і продають на своїх платформах, однак дизайни, які носить Дженніфер повністю з ними збігаються.

Фото: Diet Prada (@instagram.com/diet_prada)

Фото: Diet Prada (@instagram.com/diet_prada)

Фото: Diet Prada (@instagram.com/diet_prada)

Фото: Diet Prada (@instagram.com/diet_prada)

Але критики пані Дженніфер Рауше зазнала не через вибір дешевого одягу, а через те, що будучи дружиною міністра оборони, що підтримує політику Трампа «Америка понад усе», обирає дешеві сукні з Китаю.

Це є повною протилежністю публічного образу неймовірного багатства і розкоші, яке транслює світові Меланія Трамп, адже її гардероб хоч і теж закордонний, але складається з найвідоміших брендів одягу і аксесуарі, які точно не може собі дозволити пересічна людина.

