ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
2 хв

Дружина міністра оборони США носить дешеві сукні з Temu і Shein

Жінка обирає сукні з популярних сайтів зосереджених на дешевих речах і швидкій моді.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Коментарі
Дженніфер Рауше і Піт Гегсет / © Associated Press

Дружина американського урядовця Пітера Гегсета, який є колишнім телеведучим, що від 2025 року обіймає посаду 29-го міністра оборони Сполучених Штатів, Дженніфер Рауше, опинилася у центру уваги, оскільки інтернет-детективи виявили, що частина її гардеробу складається з дешевих китайських речей.

Паблік Diet Prada поділився припущенням, що одяг Дженніфер Рауше купує на на Temu, Shein і Amazon.

Багатьом ця ситуація здається дивною, оскільки чоловік Рауше відомий багатьма скандалами, зокрема пов’язаними з фінансовими зловживаннями, здається не виділяє коштів на гардероб дружини, змушуючи її шукати найдешевші варіанти у магазинах швидкої моди.

Можливо, ці інтернет-магазини скопіювали сукні у брендів і продають на своїх платформах, однак дизайни, які носить Дженніфер повністю з ними збігаються.

Фото: Diet Prada (@instagram.com/diet_prada)

Але критики пані Дженніфер Рауше зазнала не через вибір дешевого одягу, а через те, що будучи дружиною міністра оборони, що підтримує політику Трампа «Америка понад усе», обирає дешеві сукні з Китаю.

Це є повною протилежністю публічного образу неймовірного багатства і розкоші, яке транслює світові Меланія Трамп, адже її гардероб хоч і теж закордонний, але складається з найвідоміших брендів одягу і аксесуарі, які точно не може собі дозволити пересічна людина.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie