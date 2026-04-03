Дружину принца Гаррі заскочили на шопінгу в Монтесіто

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекська відвідала сімейний магазин іграшок у Монтесіто, де, як повідомило джерело виданню People, вона поспілкувалася з персоналом та обрала подарунки для своїх дітей та хрещеників. Журнал також опублікував знімки Меган біля магазину.

Відомо, що Меган купила гральні карти "Чарівний кролик" та морських мавпочок "Чарівний замок". На ній був бежевий тренч від Zara, біла бейсболка у поєднанні з шарфом Hermès у тон (це подарунок від Гаррі), а також джинси та балетки Loro Piana.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

"Меган обирала великодні подарунки для своїх дітей та хрещеників", - розповіло джерело виданню. Вона провела там деякий час, розмовляла з персоналом та робила вибір».

З магазину герцогиня Сассекська пішла з двома великими паперовими пакетами. До Великодня залишилося лише кілька днів, зважаючи на все, ці знахідки призначені для великодніх кошиків принца Арчі та принцеси Лілібет.