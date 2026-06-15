Дружину з собою не взяв: принца Гаррі помітили на баскетбольному матчі

Принц Гаррі / © Getty Images

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Днями герцог Сассекський був заскочений на грі між командами «Сан-Антоніо Сперс» і «Нью-Йорк Нікс» у четвертій чверті п’ятого матчу фіналу НБА 2026 року.

Принц приїхав до Frost Bank Center у синій сорочці-поло та бейсболці. Його можна було побачити разом із Джеєм Пі Лейном, ветераном армії США, який брав участь в Іграх воїнів «Пурпурне серце» — змаганнях з адаптивних видів спорту для поранених, хворих і травмованих військовослужбовців. Наступного року він візьме участь в «Іграх нескорених» герцога Сассекського у Великій Британії.

Принц Гаррі / © Getty Images

Що примітно, поява Гаррі на важливому спортивному заході співпала з днем, коли королівська родина взяла участь у щорічному параді Trooping the Colour в Лондоні, присвяченому дню народження короля Чарльза. Монарх у супроводі членів своєї сім’ї спостерігав за урочистим повітряним парадом Королівських ВПС.

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Король Чарльз, принц Вільям з принцесою Кейт та їхніми дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї — на параді Trooping the Colour у Лондоні / © Associated Press

Очікувалося, що принц Гаррі, який 2020 року переїхав до Каліфорнії зі своєю дружиною Меган Маркл 2020 року, не буде присутнім на заході. Тож вільний суботній вечір принц провів на спортивних змаганнях.

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