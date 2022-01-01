Дуа Ліпа одягла цікаве бікіні та сфотографувалася на піску

Дуа Ліпа одягла цікаве бікіні та сфотографувалася на піску

Співачка Дуа Ліпа опублікувала у блогу фото у дуже незвичайному бікіні.

Зірка позує в салатовому бікіні, цікавої форми та помаранчевих штанях під якими знаходяться помаранчеві стринги. Ліпа зробила селфі у дзеркалі, позувала лежачи на піску, а також опублікувала кілька фотографій красивої природи.

Фото було опубліковано артисткою ще вчора, а у підписі вона зазначила:

"Зустрінемось 2022-го".

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам фото Дуа Ліпи з заходу, який проходив на Сент-Барті. Співачка відвідувала вечірку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock і прийшла на паті в напівпрозорій зеленій сукні-сітці від Stella McCartney, з-під якої виднілася зелена спідня білизна.

Дуа Липа / Getty Images

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