"Думаю про картоплю, яку чистить Даша Астаф'єва": пес Патрон заграє до співачки

Відомий собака-піротехнік обрав для своєї уваги нову зіркову красуню.

Популярний пес-сапер Патрон обрав для загравання нову зіркову красуню. Якщо раніше він згадував у своїх дописах Надю Дорофєєву, то зараз Патрон переключився на Дашу Астаф'єву.

В Instagram пес опублікував свою світлину і написав під нею: "Дивлюсь у напрямку світлого майбутнього. Думаю про картоплю, яку чистить @da_astafieva. Цікаво, чи знають хлопці, що саме ту картоплю чистить саме Даша, і чи хвилює їх цей момент (в приємному сенсі)".

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Даша не проігнорувала відмітку відомого пса і відповіла йому у коментарях: "Ох, я б тобі начистила, наш Герой".

Патрон не забарився з відповіддю своїй пасії. "А я б так їв", - написав собака.

Підписники у коментарях називають Патрона пустуном і жартівником.

Нагадаємо, раніше пес Патрон зізнався, що мріє лизьнути Дорофєєву.

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