Думки розділилися: у Мережі продовжують обговорювати обкладинку Vogue з Оленою Зеленською

Вже котрий день у Мережі не вщухають суперечки навколо фото першої леді України для популярного глянцю.

Світлини були зроблені знаменитою фотографинею Енні Лейбовіц. На обкладинку було взято кадр у якому Олена була одягнена у світлу сорочку з короткими торочками, чорні штани та чорне взуття. На обличчі дружини президента був максимально природний макіяж, волосся укладене теж трохи недбало.

Ця фотографія, як і вся фотосесія, викликала у користувачів Facbook дуже неоднозначну реакцію. Багатьох обурив сам факт знімань, не менша кількість людей цей факт обнадіяв і потішив. Частина лідерів думок та їхніх підписників зійшлися на думці, що такі фотографії недоречні, інші ж звинувачували знімальну групу та Олену Зеленську в тому, що вона недостатньо жіночна та красива на цих фото. Когось не влаштувала поза, когось зачіска. Ще одна частина користувачів обурилася реакцією суспільства на фото та звично звинуватила українців у поганому смаку та відсталості від трендів.

Під кожним постом на тему фотографій Олени Зеленської, зроблених Енні Лейбовіц, кілька сотень коментарів. Наразі суспільство перебуває на стадії обговорення "реакції на реакцію". Якщо ви раптом пропустили початок дискусії, ще не пізно взяти участь. Для цього ми наводимо вам кілька найрезонансніших постів на цю тему.

Нагадаємо, президентське подружжя Зеленське дало інтерв'ю британському журналісту та телеведучому Пірсу Моргану в ефірі Talk TV, яке відбулося в Києві. Вони розповіли про те, як змінилися їхні стосунки від початку війни.

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