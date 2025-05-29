Дуже мило й ніжно: дружина Бориса Джонсона поділилася своєю "вагітною" фотосесією

Керрі Джонсон

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21 травня цього року 60-річний Джонсон став батьком удев’яте: його дружина — 37-річна Керрі Джонсон — народила доньку, якій дали ім’я Поппі Еліза Джозефін. Дівчинка стала їхньою четвертою спільною дитиною.

Донька Керрі та Бориса Джонсона / instagram.com/carrielbjohnson

Народження дитини стало для всіх несподіванкою, тому що Керрі приховувала свою вагітність до пологів.

У своєму Instagram молода мама поділилася своєю «вагітною» фотосесією, яка вийшла дуже ніжною та милою. На деяких фото з мамою позують її старші діти.

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Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Зазначимо, Керрі та Борис, крім новонародженої дівчинки, виховують ще трьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі та майже дворічного Френка.

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

У підписі до фото місіс Джонсон зазначила, що знімання проходили за декілька тижнів до народження молодшої доньки і вона майже скасувала фотосесію, оскільки не любить фотографуватися в цікавому стані.

«Більшу частину вагітності я страждала від жахливої хвороби і тому я була не в настрої для фото, але тепер я така рада, що зробила це», — поділилася Керрі.

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон /instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон / instagram.com/carrielbjohnson