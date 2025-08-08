Дуже незвичайне поєднання: яку закуску любить їсти дружина принца Гаррі

Меган Маркл / © Getty Images

Під час знімань у серіалі «Форс-мажори» і за шість років до заміжжя з принцом Гаррі — Меган Маркл в інтерв’ю журналу Today 2012 року розповіла про свою улюблену закуску.

«На знімальному майданчику та вдома я намагаюся завжди мати під рукою контейнер з кавуном, посипаним корицею, тому що це трохи підсилює його смак і робить його особливим», — зізналася дружина принца Гаррі.

Меган Маркл / © Associated Press

Кулінарна експертка Рене Сміт поділилася з журналом Hello! своєю думкою щодо такого незвичайного поєднання кавуна зі спецією.

«Що справді корисно в кориці, то це те, що вона посилює сприйняття солодощів без додавання цукру. Вона діє, тонко обманюючи мозок, змушуючи його відчувати більш інтенсивний смак. Ваніль робить те саме, так що це не просто освіжаючий перекус, це ще й свого роду лайфгак». «Кавун від природи солодкий і добре зволожує, а також містить вітамін С та антиоксиданти».

© Associated Press

