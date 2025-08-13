ТСН у соціальних мережах

Суспільство
195
1 хв

Дуже стильна: Мішель Обама в джинсах і масивних прикрасах виступила на заході

Колишня перша леді США — Мішель Обама — взяла участь у заході Higher Ground «IMO з Мішель Обамою і Крейгом Робінсоном», що відбувся в межах Фестивалю афроамериканського кіно.

Юлія Каранковська
Мішель Обама

Захід проводився в Центрі виконавських мистецтв у штаті Массачусетс, де Мішель вийшла на сцену.

61-річна жінка одяглася стильно і сучасно, а її образ кардинально тепер відрізнятиметься від того, що вона носила, коли жила в Білому домі. Обама одягла джинси з високим посадженням, які доповнював коричневий пояс з пряжкою, а також вона носила коричневий топ і блузу з принтом і вирізами на рукавах. Волосся колишньої першої леді Америки було заплетено в кіски та зібрано у високий хвіст.

Особливого шику Мішель додавали прикраси, адже вона обрала масивні вироби — сережки та браслети-манжети. Ще однією першою леді, яка полюбляла доповнювати образи браслетами-манжетами, була Джекі Кеннеді, і в її колекції коштовностей були браслети-манжети із золота.

Прикраси нібито подарував Джекі 1973 року її другий чоловік, але одягла вона їх уже після його смерті — 26 серпня 1977 року під час вечірки в Rainbow Room у Нью-Йорку. Жаклін поєднала браслети з червоною довгою сукнею без бретелей і масивними сережками-кільцями.

