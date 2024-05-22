Дуже дорога і незвичайна: чим особлива весільна сукня королеви Летиції

22 травня король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція святкують 20-ту річницю від дня свого весілля.

У день весілля, яке для Летиції Ортіс була вже другим, вона йшла до вівтаря в розкішній і дуже дорогій весільній сукні, яка на той момент вважалася одним з найдорожчих королівських весільних вбрань усіх часів.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

Сукня нареченої була розроблена іспанським дизайнером Мануелем Пертегасом. Вона відрізнялася високим коміром-стійкою, довгими рукавами, V-подібним вирізом та круглим шлейфом понад чотири метри.

Як пише express.co.uk, шлейф сукні був оброблений золотою вишивкою із зображенням геральдичної лілії та колосків пшениці, деталей герба принца Астурійського Феліпе.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

На той момент сукня Летиції Ортіс коштувала приголомшливі 7,5 мільйони доларів і була однією з найдорожчих королівських суконь в історії.

Наречена доповнила образ діамантовою тіарою відомою як пруська, позиченою їй свекрухою королевою Софією. У ній мати Феліпе виходила заміж за принца Хуан Карлоса у травні 1962 року. (Для цього весілля сукню створив дизайнер Жан Дессес).

Весілля принцеси Софії та принца Хуан Карлоса I, 14 травня 1962 року / Фото: Getty Images

Летиція також носила пару сережок з діамантами, які були подарунком королеви Софії та короля Хуан Карлоса, а взута була в пару туфель від іспанського дизайнера Пури Лопес.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас цікаві факти про весілля королеви Летиції та короля Філіпа VI.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

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