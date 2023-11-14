Дуже дорога та ексклюзивна: якою була весільна сукня нареченої грецького принца

Її вбрання було одним із найдорожчих в історії королівських весіль, хоча заміж вона виходила за принца монархії, якої вже не інувало.

До того як принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон 2011 року, ймовірно, одним з найгучніших з усіх королівських вінчань, від часів весілля Чарльза та Діани, було грандіозне весілля грецького принца Павлоса та британки на ім'я Марі-Шанталь Міллер. Весілля пари відбулося 1995 року в Софійському соборі в Лондоні і привернуло дуже багато уваги, зокрема через вбрання нареченої.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

Сукняюдля мініатюрної Марі-Шанталь – дочки британського мільярдера – створив сам Валентино Гаравані, засновник модного будинку Valentino. Наречена завдяки стану батька могла вибрати будь-якого дизайнера, але зупинилася на італійському бренді. Вона хотіла традиційне, але елегантне вбрання і в результаті її сукня стала одним з найдорожчих весільних вбрань в історії королівських весіль і нібито обійшлося нареченій 225 тисяч доларів.

Виготовлена вона з дорогого щільного шовку кольору слонової кістки. Тканина чудово тримала форму, а спідниця була у фасоні тюльпана. Сукня була прикрашена вишивкою перлами, білими нитками та бісером. У верхній частині вона була мереживною і теж мала аплікацію у вигляді квітів. Головною прикрасою вбрання став чотириметровий шлейф із вишивкою.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

Працювало над сукнею 25 швачок, а на її створення пішло чотири місяці та 12 різних видів мережива. На тлі попередніх королівських весіль її вбрання виділялося, адже Марі-Шанталь обрала модель з високим коміром, приталеним ліфом та довгими рукавами. Можливо вона, чи Валентино надихалися сукнею княгині Монако Грейс Келлі, оскільки силует вбрання трохи схожий.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

Також у нареченої була розкішна мереживна фата та Антична корсажна тіара з діамантами та перлами, яку на весілля Марі Шанталь позичила мати Павлоса – королева Греції Анна-Марія.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

Протягом багатьох років Марі-Шанталь товаришувала з модельєром Валентіно, тому позичила йому свою сукню для виставки Valentino: Master of Couture, яка відбувалася в Лондоні з Сомерсет-Хаусі від листопада 2012 до березеня 2013 року.

Весільна сукня принцеси Марі-Шанталь / Фото: Getty Images

Весільна сукня принцеси Марі-Шанталь / Фото: Getty Images

Що стосується самого весілля, то воно запам'яталося британцям не так розкішшю, як тим, що з часів вінчання королеви Єлизавети II та принца Філіпа, зібрало в одному місці найбільшу кількість представників різних королівських династій. На весіллі була присутня майже вся британська королівська родина, включаючи королеву та принца Чарльза, а також королів та королев Іспанії, Швеції, Бельгії, Румунії, Болгарія та Йорданія. Був на заході Великий герцог Люксембурга та принц Ліхтенштейна. Великі грецькі династії мореплавців теж були там.

Весілля Марі Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

Багато гостей прийшли на свято у вбранні від Valentino. Відомо, що римське ательє бренду виготовило для весілля 62 вбрання, зокрема сукні для королеви Іспанії Софії та інфанти Христини. Також у цьому бренді були мати та сестри нареченої.

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