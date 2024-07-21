Дуже екстравагантно: який вигляд мав найкумедніший капелюх королеви Камілли

Дружина короля Чарльза — Камілла — ще до заміжжя з майбутнім на той момент королем віддавала перевагу незвичайним капелюхам, в яких з'являлася на публіці.

Це зараз Камілла прихильниця класичного стилю, а її стиліст підбирає для її світських виходів головні убори, що ідеально поєднуються з ансамблями. А тоді 2005 року Камілла ще не мала помічника за стилем.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Того дня разом із чоловіком Камілла відвідала відкриття сучасної скульптури на набережній Вікторії у центрі Лондона на честь 65-ї річниці битви за Британію. Це був вересень 2005 року, а одружилися Чарльз та Камілла у квітні того ж року.

Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

На тодішній герцогині Корнуольській (титул, який вона отримала після весілля), було синє пальто та біла сукня під ним з пікантним декольте, а на голові синій капелюх з широкими крисами, декорований торочкою, що стирчав угору. Це мало дуже незвичний вигляд і навіть трохи екстравагантний. Тоді Камілла доповнила свій образ перлинним кольє, сережками з перлів, годинником на зап'ясты і своєю заручальною каблучкою з діамантом, докладніше про яку ми розповідали раніше.

Камілла та Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми показували вам і інший золотий капелюх Камілли, який мав не менш кумедний вигляд, ніж цей синій.

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