Дуже елегантна: королева Летиція на врученні престижної іспанської нагороди

Королева Іспанії Летиція з чоловіком Філіпом VI та доньками Леонор і Софією, відвідала одну з найпрестижніших премій у країні — "Премію принцеси Астурійської".

Премію було затверджено 24 вересня 1980 року і від 1981 року вона щорічно вручається у жовтні в Ов'єдо, в Театрі Кампоамор. Нагорода носить ім'я принцеси Астурійської Леонор, а до 2014 носила ім'я її батька — принца Астурійського Філіпа, який нині є королем Іспанії.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

Це важливий захід у житті сім'ї, тому Летиція обрала дуже ефектне та елегантне вбрання – чорно-білу сукню від Carolina Herrera. У неї була атласна спідниця з розрізом і воланом на талії, а верхня частина вбрання була прикрашена аплікацією з білих квітів.

Образ королеви доповнили чорні слінгбеки від Isabel Abdo Shoes, клатч, елегантна зачіска та сережки.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

Леонор, якій було присвячено цю подію, одягла мінісукню з тропічним малюнком виконаним паєтками від Michael Kors та слінгбеки на невеликих підборах від Carolina Herrera. Волосся дівчина зібрала в зачіску, а у вухах у неї були лаконічні сережки від Chanel.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

Молодша дочка Летіці та Філіпа одягла темно-синю сукню зі складками на талії та розшиту паєтами від El Corte Inglés. Софія також зібрала волосся у високий хвіст і взула туфлі від бренду Lodi.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

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