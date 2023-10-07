Дуже елегантна: кронпринцеса Вікторія з'явилася на діловій зустрічі у штанному костюмі

5 жовтня кронпринцеса Швеції Вікторія взяла участь у щорічних зборах WWF, які проходили в Стокгольмі. Зустріч завершилася церемонією вручення нагород, на якій принцеса вручила нагороди "Екологічний герой року", премію Марі-Клер Кронштедт і премію "Панда-книга року".

Для цієї події майбутня королева обрала лаконічне ділове вбрання – світло-сірий штанний костюм від бренду By Malina, який поєднала з шовковою блузою Vesna W та сірими ботильйонами на підборах.

Волосся кронпринцеса зібрала в улюблену зачіску-пучок, а також одягла золоті сережки та кольє від бренду Skultuna. Макіяж у неї був традиційно дуже лаконічним та практично непомітним.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Також у штанному костюмі нещодавно на зустрічі у Віндзорському замку з'явилася принцеса Кейт.

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