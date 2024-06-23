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Дуже красива: якою була друга весільна сукня герцогині Единбурзької Софі

Дуже красива: якою була друга весільна сукня герцогині Единбурзької Софі

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Це рідкісне фото дозволяє трохи роздивитися вбрання королівської особи.

19 червня молодший син покійної королеви Великої Британії Єлизавети II принц Едвард та його дружина герцогиня Единбурзька Софі відсвяткували 25-у річницю весілля. Їхня церемонія одруження відбулася 1999 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Едвард та Сафі у день весілля у Віндзорі 19 червня 1999 року / © Getty Images
Едвард та Сафі у день весілля у Віндзорі 19 червня 1999 року / Фото: Getty Images

Тоді наречена з'явилася на вінчанні у вільній сукні-пальті простого фасону, яка трохи нагадувала образ із пізнього середньовіччя. Однак яким було вбрання під цим пальтом залишалося загадкою, оскільки у каплиці майбутня герцогиня пальто не знімала, а нижня сукня призначалася лише для закритої вечірки.

Однак коли вже після закінчення святкування Софі та Едвард сіли в лімузин, щоб вирушити у свою весільну подорож, деякі фотографи змогли зазнімкувати дружину принца вже без верхньої частини вбрання, що дозволило роздивитися нижнє. Як бачимо, сукня мала глибоке V-подібне декольте, яке прикрашала вишивка блискучим бісером. Така сама вишивка повторювалася на манжетах і під грудьми. Спідниця у сукні була однотонною.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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