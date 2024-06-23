Дуже красива: якою була друга весільна сукня герцогині Единбурзької Софі

19 червня молодший син покійної королеви Великої Британії Єлизавети II принц Едвард та його дружина герцогиня Единбурзька Софі відсвяткували 25-у річницю весілля. Їхня церемонія одруження відбулася 1999 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Едвард та Сафі у день весілля у Віндзорі 19 червня 1999 року / Фото: Getty Images

Тоді наречена з'явилася на вінчанні у вільній сукні-пальті простого фасону, яка трохи нагадувала образ із пізнього середньовіччя. Однак яким було вбрання під цим пальтом залишалося загадкою, оскільки у каплиці майбутня герцогиня пальто не знімала, а нижня сукня призначалася лише для закритої вечірки.

Однак коли вже після закінчення святкування Софі та Едвард сіли в лімузин, щоб вирушити у свою весільну подорож, деякі фотографи змогли зазнімкувати дружину принца вже без верхньої частини вбрання, що дозволило роздивитися нижнє. Як бачимо, сукня мала глибоке V-подібне декольте, яке прикрашала вишивка блискучим бісером. Така сама вишивка повторювалася на манжетах і під грудьми. Спідниця у сукні була однотонною.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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