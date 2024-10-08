Дуже незвичайно: стало відомо, що носила у своїй сумці королева-мати Єлизавета

Мати королеви Єлизавети ІІ – Єлизавета Боуз-Лайон любила сумки бренду Launer. Саме з її легкої руки королівська родина почала співпрацювати із цією маркою.

Історія співпраці королівської родини з брендом Launer почалася у 1950-х роках, коли королева-мати Єлизавета придбала у цього бренду свою першу сумку. Заснований у 1940-х роках Семом Лаунером, який втік із Чехословаччини з дружиною та двома синами під час війни, бренд отримав Королівський ордер 1968 року.

А що ж носила у своїй сумці покійна королева-мати? Як пише Daily Mail, сумка Єлизавети Боуз-Лайон була переважно порожньою. Вона могла носити там лише носову хустку.

Королева Єлизавета II та Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

До речі, її дочка королева Єлизавета II носила в сумці набагато більше необхідних їй речей: маленьке дзеркало і помаду, хоча часто її бачили на публіці, коли вона поправляла макіяж помадою Clarins, але без використання дзеркала. Також там було кілька м'ятних льодяників, вологі серветки, окуляри для читання та 5 фунтів стерлінгів, щоб зробити пожертву під час церковної служби.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що ж носить у своїй сумці королеви Камілла.

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