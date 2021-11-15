Дуже проста страва: що їдять на сніданок діти Кембриджів

Дуже проста страва: що їдять на сніданок діти Кембриджів

Ми вже знаємо, що принц Вільям та герцогиня Кембриджська люблять їсти каррі. А вам цікаво дізнатись, що їдять діти пари на сніданок?

Якось герцогиня Кембриджська відвідувала дитячий садок Stockwell Gardens у Лондоні і під час бесіди з персоналом та дітьми розповіла про те, яку їжу полюбляють їсти її власні діти.

Кейт повідомила, що принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї люблять на сніданок їсти пластівці та яблука. Підопічні дитячого садка, почувши це, захопилися, адже їх самих теж часто годують пластівцями та яблуками.

Кейт та Вільям з дітьми / Getty Images

Також під час різних візитів Кетрін розповідала, що її дочка Шарлотта обожнює оливки, принц Луї любить буряки з власного городу, а принц Джордж своєю улюбленою стравою вважає спагеті карбонара.

Нагадаємо, племінник Кейт та Вільяма та син Меган та Гаррі – Арчі – любить їсти на сніданок вафлі, які мама пече йому у вафельниці, подарованій королевою Єлизаветою II.

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