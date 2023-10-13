Дуже рідкісний кадр: принцеса Євгенія показала, який вигляд мають її підрослі сини

Знімок принцеса Йоркська вставила у відеоролик, який випустила у своєму блогу в Instagram на честь п'ятиріччя від дня весілля із Джеком Бруксбенком.

За п'ять років сімейного життя пара стала батьками двічі. Їхній перший син Август народився 9 лютого 2021 року в шпиталі Портланд у Лондоні. Джек був присутній під час пологів, що цікаво, сама Євгенія також з'явилася на світ у цьому ж госпіталі.

24 січня 2023 року стало відомо, що Євгенія вагітна вдруге. Їхній другий син, якого назвали Ернест, народився 30 травня 2023 року. Через кілька днів були опубліковані перші фотографії з батьками, а також зі старшим братом.

Але з того часу дітей Євгенії широка публіка не бачила. На знімку, яким принцеса вирішила поділитися в особливий для себе день, вони з родиною зазнімковані на пляжі. Євгенія одягнена у чорну подовжену футболку та шорти, на руках вона тримає маленького Ернеста, закутаного у плед. Старший син Август стоїть поруч із татом, він теж у футболці та шортах і дуже схожий на свою маму. Джек обіймає Євгенію за ноги і усміхається, мило дивлячись у камеру.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи хоче старша сестра Євгенії – принцеса Беатріс – народити другу дитину.

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