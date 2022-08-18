Дуже романтично: учасник шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич показав ніжний поцілунок зі своїм нареченим

Чоловік зізнався у нетрадиційній орієнтації і показав свого бойфренда.
Учасник другого сезону шоу "Холостячка" (в якому головною героїнею була Злата Огнєвіч) – Андрій Хветкевич зізнався, що він гей і показав свого обранця.
Камінг-аут чоловік зробив в Instagram, опублікувавши романтичне фото, зроблене під водою, зі своїм коханим. Чоловіки зазнімковані у той момент, коли ніжно цілуються. Світлина вийшла дуже романтичною.
"Довгий час я керувався стереотипами і не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий який є, і я вчуся приймати і любити себе", - написав у дописі Андрій.
Хветкевич також поділився радісною новиною: він зробив своєму бойфренду пропозицію і той відповів йому "так". Відсвяткувати заручини пара поїхала до Європи.
"Нещодавно він сказав "Так", і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наше заручення та його день народження", - зазначив Андрій.
Пропозицію Хветкевич зробив ще на початку серпня. Про це свідчить знімок обручок в Instagram із підписом: "Відповідь "ТАК"!
Вже тоді фоловери почали вітати Андрія із заручинами і запитувати, хто ж його обраниця.
Нагадаємо, у реалітішоу "Холостячка" Хветкевич дійшов до півфіналу і знайомив Злату зі своєю сім'єю.
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